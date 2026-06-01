Омбудсмен Ярославская назвала доверие в семье основой защиты детей от мошенников

Дети остаются одной из самых уязвимых групп для мошенников, и ключевую роль в их защите играет семья. Об этом заявила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Она отметила, что злоумышленники могут длительно воздействовать на ребенка и склонять его к передаче денег или ценных вещей. Поэтому, подчеркнула Ярославская, основой безопасности становятся доверительные отношения между родителями и детьми, которые позволяют вовремя заметить угрозу и предотвратить обман.

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