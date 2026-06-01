Судебные письма и уведомления начали приходить россиянам на портале "Госуслуги"

С 1 июня россиянам начали приходить судебные письма и уведомления на портале "Госуслуги". Инициатором нововведения выступил председатель Верховного суда Игорь Краснов.

Сервис позволит участникам процессов быстрее узнавать о движении дел, а также сократит время доставки документов и извещений. При желании пользователи могут отключить функцию в настройках "Госпочты".

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