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Новости

01 июня, 13:45

Технологии

Судебные письма и уведомления начали приходить россиянам на портале "Госуслуги"

Судебные письма и уведомления начали приходить россиянам на портале "Госуслуги"

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С 1 июня россиянам начали приходить судебные письма и уведомления на портале "Госуслуги". Инициатором нововведения выступил председатель Верховного суда Игорь Краснов.

Сервис позволит участникам процессов быстрее узнавать о движении дел, а также сократит время доставки документов и извещений. При желании пользователи могут отключить функцию в настройках "Госпочты".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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