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03 апреля, 19:15

Общество

"Мой район": чтобы помнили. Помощь ветеранам

"Мой район": чтобы помнили. Помощь ветеранам

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Ветераны Великой Отечественной войны – особо значимая категория граждан. Вопрос их социальной поддержки является довольно важным и актуальным. Существует целая система форм оказания соцпомощи правительством Москвы и столичными организациями.

Ветеранам повышают пенсии, предоставляют денежные выплаты и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказывают помощь в улучшении жилищных условий. Кроме того, для них проводят культурные мероприятия, а в случае необходимости предоставляют соответствующий уход и адресную помощь.

Подробнее – в программе "Мой район".

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