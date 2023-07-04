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Общество

"Мой район": проект "НаРайоне". Раменки

"Мой район": проект "НаРайоне". Раменки

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Проект "НаРайоне" появился в 2019 году, его работу курирует проектный офис "Молодежь Москвы" при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики. В 2022 году количество активистов проекта достигло 10 тысяч. Среди них – молодые танцоры, начинающие рэп-исполнители, граффити-художники, любители воркаута, единоборств и панна-футбола.

Ребята выступали на площадках важнейших мероприятий Москвы, в том числе в День молодежи, День города, на форуме "Территория смыслов" и других. Благодаря личному и онлайн-участию лидеров мнений молодежных сообществ в течение 2022 года к проекту проявили интерес около 1,5 миллиона человек.

Подробнее – в программе "Мой район".

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обществовидеоЕвгений Додолев
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