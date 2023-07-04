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Транспорт

Затор на подъезде к Крымскому мосту сократился до девяти километров

Затор на подъезде к Крымскому мосту сократился до девяти километров

Затор на подъезде к Крымскому мосту достиг 13 километров

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Автомобильный затор на подъезде к Крымскому мосту к вечеру понедельника, 3 июля, сократился до девяти километров. При этом дорога со стороны Крыма оставалась и вовсе практически свободной.

Однако специалисты не исключают, что уже в ближайшие часы затор снова начнет расти. Дело в том, что, по словам самих водителей, о проблемах они знали, но менять свои планы все равно не стали, а значит поток машин не уменьшится. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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