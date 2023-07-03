Собянин рассказал о достижениях столичной "Службы 112" за 11 лет работы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная "Система 112" помогает москвичам в решении сложных ситуаций уже 11 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Поздравляю всех сотрудников "Системы 112", – написал Собянин.

К системе подключены более 230 служб, в том числе пожарные, спасательные, полиция, скорая помощь и другие. 125 операторов ежедневно принимают звонки о происшествиях по принципу одного окна.

"Обратиться за помощью можно, не только позвонив на номер 112, но и отправив на него СМС. Это важно и удобно людям с нарушениями слуха и речи", – пояснил мэр.

Диспетчеры обрабатывают звонки от москвичей и направляют их в службы в течение полутора минут. Кроме того, заявки от горожан могут обрабатывать на нескольких языках.

Ранее Собянин сообщил, что доверие москвичей к единому номеру 112 выросло в 75 раз. С развитием службы было увеличено число рабочих мест. Благодаря этому время ответа оператора сократилось до 6 секунд.



Московской "Системе 112" исполнилось 10 лет