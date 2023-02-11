Собянин: в 75 раз возросло доверие горожан к единому номеру "112" за 10 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Доверие москвичей к службе "112" за последние 10 лет выросло в несколько десятков раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"За 10 лет работы службы к ней значительно возросло доверие москвичей. Мы фиксируем, что обращений за помощью по единому номеру "112" стало в 75 раз больше", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в 2012 году жители столицы позвонили по номеру "112" порядка 80 тысяч раз, но уже в прошлом году этот показатель доходил до 6 миллионов.

За этот же период, продолжил градоначальник, число сотрудников московской службы "112" было увеличено почти вдвое – до 125 специалистов. Это позволило сократить время ответа до 6 секунд, а время от обращения до передачи информации дальше – до 1,5 минуты.

Собянин напомнил, что единый номер "112" объединяет свыше 230 как московских, так калужских и подмосковных служб.

Ранее мэр рассказал, что время оценки тяжести состояния пациентов в московских медучреждениях сократится до 2–3 минут. Это станет возможно благодаря внедрению специальных планшетов, подключенных к системе "Триаж".



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