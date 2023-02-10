Собянин: время оценки тяжести состояния пациентов больниц Москвы сократится до 2–3 минут

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Все ключевые столичные медучреждения оснастят специальными планшетами, которые позволяют оценить состояние пациента за 2–3 минуты. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Такие "мобильные рабочие места" уже есть во всех наших больницах, где оказывают круглосуточную экстренную помощь взрослому населению. Конечно, обеспечим ими и все флагманские центры Москвы", – написал он в своем телеграм-канале.

Как объяснил мэр, с помощью планшета, который всегда находится под рукой, врач может сразу внести данные о пациенте в систему "Триаж", ускорив оценку его состояния. После этого информация о больном становится доступна всем специалистам медучреждения.

По словам Собянина, внедрение планшетов является "хорошим подспорьем" в цифровизации столичной системы здравоохранения.

Ранее стало известно, что Москва заключит с инвестором офсетный контракт на поставку противоопухолевых препаратов. В проект планируется вложить не менее 400 миллионов рублей, он коснется препаратов семи международных непатентованных наименований.



В Москве расширили функционал электронной медкарты ребенка

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!