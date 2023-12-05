Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 07:50

Город

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили дом 1972 года в центре столицы

"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили дом 1972 года в центре столицы

"Мой район. Обратная связь": благоустройство набережной Марка Шагала в столице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в неоклассическом стиле завершился в Измайлове

Столичный Дептранс призвал водителей быть внимательными за рулем из-за снегопада

Манул Тимофей прогулялся по снежным сугробам в Московском зоопарке

В столичных супермаркетах появятся брендированные полки "Сделано в Москве"

Глобус демонтировали на здании Центрального телеграфа

Светотехническое шоу покажут в павильоне "Макет Москвы" в честь Дня воинской славы

Благотворительный фестиваль "Город неравнодушных" пройдет в столице

Колесо обозрения "Солнце Москвы" может приостановить работу из-за низких температур

В центре столицы завершен капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу Орлово-Давыдовский переулок, 3. Дом построили в 1972 году по типовому проекту. Именно в этом здании жил народный артист СССР Евгений Весник.

Специалисты фонда капитального ремонта обновили фасад дома и заменили инженерные системы объекта. Стены здания отремонтировали по новой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Мастера также отремонтировали входные группы, обновили покрытие цоколя, привели в порядок балконы и лоджии, а также выполнили устройство новой асфальтобетонной отмостки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика