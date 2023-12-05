"Мой район. Обратная связь": специалисты обновили дом 1972 года в центре столицы

В центре столицы завершен капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу Орлово-Давыдовский переулок, 3. Дом построили в 1972 году по типовому проекту. Именно в этом здании жил народный артист СССР Евгений Весник.

Специалисты фонда капитального ремонта обновили фасад дома и заменили инженерные системы объекта. Стены здания отремонтировали по новой технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Мастера также отремонтировали входные группы, обновили покрытие цоколя, привели в порядок балконы и лоджии, а также выполнили устройство новой асфальтобетонной отмостки.

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