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05 декабря, 06:35

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в неоклассическом стиле завершился в Измайлове

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в неоклассическом стиле завершился в Измайлове

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В Измайлове по адресу Верхняя Первомайская, 16, завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание было построено в 1951 году.

Специалисты Фонда капремонта вернули дому его первозданный вид. Они расчистили и промыли стены, восстановили разрушенные сегменты кирпичной кладки, выполнили ремонт штукатурной кладки, восстановили все архитектурные элементы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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