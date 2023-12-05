05 декабря, 06:35Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в неоклассическом стиле завершился в Измайлове
В Измайлове по адресу Верхняя Первомайская, 16, завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание было построено в 1951 году.
Специалисты Фонда капремонта вернули дому его первозданный вид. Они расчистили и промыли стены, восстановили разрушенные сегменты кирпичной кладки, выполнили ремонт штукатурной кладки, восстановили все архитектурные элементы.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь