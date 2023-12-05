"Мой район. Обратная связь": капремонт дома в неоклассическом стиле завершился в Измайлове

В Измайлове по адресу Верхняя Первомайская, 16, завершился капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Здание было построено в 1951 году.

Специалисты Фонда капремонта вернули дому его первозданный вид. Они расчистили и промыли стены, восстановили разрушенные сегменты кирпичной кладки, выполнили ремонт штукатурной кладки, восстановили все архитектурные элементы.

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