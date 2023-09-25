"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершается на улице Херсонской

На юго-западе Москвы завершается капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу улица Херсонская, 37. Дом был возведен в 1970 году.

На объекте уже заменили ряд инженерных сетей. Так, строители установили новые стояки холодного и горячего водоснабжения. Фасад дома также преобразили. Работы прошли по современной технологии с применением полимерцементных смесей.

Теперь специалистам нужно привести в порядок лоджии и установить новые двери. Для ремонта были подобраны качественные материалы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".