25 сентября, 06:30Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершается на улице Херсонской
На юго-западе Москвы завершается капитальный ремонт жилого дома. Здание находится по адресу улица Херсонская, 37. Дом был возведен в 1970 году.
На объекте уже заменили ряд инженерных сетей. Так, строители установили новые стояки холодного и горячего водоснабжения. Фасад дома также преобразили. Работы прошли по современной технологии с применением полимерцементных смесей.
Теперь специалистам нужно привести в порядок лоджии и установить новые двери. Для ремонта были подобраны качественные материалы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".