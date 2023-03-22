"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт исторического дома в поселке Восточном

В поселке Восточном завершился капитальный ремонт исторического дома, возведенного специально для сотрудников водопроводной станции. Трехэтажное здание располагается по адресу Главная улица, дом № 9. Оно было построено в 1955 году по индивидуальному проекту.

Реставраторы тщательно потрудились, чтобы сохранить этот дом. Специалисты привели в порядок фасад, его восстановление прошло в несколько этапов.

Кроме того, в доме обновили крышу и подвал, а также заменили инженерные системы. Все деревянные элементы дома покрыли специальным огнебиозащитным составом. Эта обработка снизит риск пожара в здании.

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