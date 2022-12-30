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"Мой район. Обратная связь": центр "Место встречи Янтарь" открылся в районе Преображенское

"Мой район. Обратная связь": центр "Место встречи Янтарь" открылся в районе Преображенское

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В столичном районе Преображенское открылся центр "Место встречи Янтарь", его создали на базе устаревшего одноименного кинотеатра. В советские годы он был популярным местом отдыха у местных жителей. Однако со временем здание обветшало и его признали небезопасным.

После реконструкции площадь центра увеличилась почти до 14 тысяч квадратных метров. Там расположился мультиплекс с пятью современными кинозалами. На крыше оборудовали открытую террасу. Летом на ней будут проводить кинопоказы, творческие мастерские и развлекательные мероприятия.

Внутреннее пространство четырехэтажного здания организовано по принципу безбарьерной среды. Оно очень светлое благодаря остекленному центральному фасаду. Изюминкой стала вывеска с историческим названием кинотеатра. Ее удалось восстановить при помощи технологии 3D-сканирования.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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