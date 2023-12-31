"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о фестивале "Путешествие в Рождество"

Фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится в Москве до конца новогодних праздников, проводится на 36 площадках. В центре и на окраинах города можно поучаствовать в мастер-классах, побывать на концертах, ледовых шоу, а также попробовать угощения по старорусским рецептам.

Всего в рамках фестиваля запланировано более полутора тысяч представлений и около четырех тысяч различных мастер-классов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

