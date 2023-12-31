Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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31 декабря 2023, 04:10

Город

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о фестивале "Путешествие в Рождество"

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о фестивале "Путешествие в Рождество"

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Фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится в Москве до конца новогодних праздников, проводится на 36 площадках. В центре и на окраинах города можно поучаствовать в мастер-классах, побывать на концертах, ледовых шоу, а также попробовать угощения по старорусским рецептам.

Всего в рамках фестиваля запланировано более полутора тысяч представлений и около четырех тысяч различных мастер-классов. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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