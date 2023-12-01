"Мой район. Навигатор": более 143 тыс человек в Москве получили квартиры по реновации

Более 143 тысяч человек в Москве получили квартиры по программе реновации. Эта цифра сопоставима с населением города Пятигорска.

В столице возвели 280 домов, и городские власти продолжают подбирать площадки для строительства. Только за 2023 год в Москве в эксплуатацию ввели 52 дома. Еще 438 домов находятся на этапе строительства и проектирования на данный момент.

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