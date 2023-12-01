01 декабря, 02:55Город
"Мой район. Навигатор": более 143 тыс человек в Москве получили квартиры по реновации
Более 143 тысяч человек в Москве получили квартиры по программе реновации. Эта цифра сопоставима с населением города Пятигорска.
В столице возвели 280 домов, и городские власти продолжают подбирать площадки для строительства. Только за 2023 год в Москве в эксплуатацию ввели 52 дома. Еще 438 домов находятся на этапе строительства и проектирования на данный момент.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор