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01 декабря, 02:55

Город

"Мой район. Навигатор": более 143 тыс человек в Москве получили квартиры по реновации

"Мой район. Навигатор": более 143 тыс человек в Москве получили квартиры по реновации

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Более 143 тысяч человек в Москве получили квартиры по программе реновации. Эта цифра сопоставима с населением города Пятигорска.

В столице возвели 280 домов, и городские власти продолжают подбирать площадки для строительства. Только за 2023 год в Москве в эксплуатацию ввели 52 дома. Еще 438 домов находятся на этапе строительства и проектирования на данный момент.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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