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24 сентября, 04:15

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"Мой район. Навигатор": мост через Москву-реку свяжет остров Балчуг с Парком Горького

"Мой район. Навигатор": мост через Москву-реку свяжет остров Балчуг с Парком Горького

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Удобный прогулочный маршрут, новые впечатления и восхитительный пейзаж – все это ждет горожан после открытия пешеходного моста через Москву-реку. Он свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном". 54-метровую конструкцию собрали в городе Лыткарино и привезли в столицу по воде с помощью двух барж. Масса моста – 235 тонн.

Благодаря открытию москвичи и гости столицы смогут быстро переходить с Крымской и Якиманской набережных на западную стрелку острова. В итоге мост войдет в состав единого туристического маршрута от Парка Горького до Дома Культуры ГЭС-2.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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