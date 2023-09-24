"Мой район. Навигатор": мост через Москву-реку свяжет остров Балчуг с Парком Горького

Удобный прогулочный маршрут, новые впечатления и восхитительный пейзаж – все это ждет горожан после открытия пешеходного моста через Москву-реку. Он свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном". 54-метровую конструкцию собрали в городе Лыткарино и привезли в столицу по воде с помощью двух барж. Масса моста – 235 тонн.

Благодаря открытию москвичи и гости столицы смогут быстро переходить с Крымской и Якиманской набережных на западную стрелку острова. В итоге мост войдет в состав единого туристического маршрута от Парка Горького до Дома Культуры ГЭС-2.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".