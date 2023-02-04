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"Мой район. Навигатор": здание Моссельпрома

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Еще до появления знаменитых небоскребов, в 1925 году в Калашном переулке построили здание Моссельпрома, которое на некоторое время стало самым высоким в столице. Вообще, доходный дом здесь возвели еще в 1913 году, но из-за спешки и ошибок проектировщиков он обрушился. Тогда архитекторам Цветаеву, Когану и Лолейту поручили возвести семиэтажную угловую высотку с башенкой в стиле конструктивизма.

Украшали башню часы, до наших дней они не сохранились. Внутри располагались склады и администрация Моссельпрома, пищевого треста. Здание прославило оформление фасада, которое придумали Александр Родченко и Владимир Маяковский. Родченко сделал эскизы с изображением продукции Моссельпрома – конфеты "Мишка косолапый", молоко и пиво "Друг желудка", вода, папиросы "Герцеговина Флор", дрожжи. А Маяковский сочинил знаменитый рекламный лозунг "Нигде – кроме как в Моссельпроме!".

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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