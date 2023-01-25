25 января, 21:30Общество
"Мой район. Навигатор": москвичам пообещали теплый февраль
Февраль в Москве будет теплым, рассказали в центре погоды "Фобос". Столбики термометров в среднем будут показывать до -4 градусов, что немного выше климатической нормы.
Но при этом месяц обещает быть снежным. Осадков в столице выпадет гораздо больше чем в январе. Сугробы могут вырасти на 38 сантиметров. Но это только в феврале. Снег, который пойдет в ближайшие дни, на высоту покрова сильно не повлияет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор