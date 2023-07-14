"Юмор на все времена": Георгий Милляр

Появление этого актера на экране неизменно вызывало у зрителей улыбки и смех. Без его персонажей ни один советский ребенок не представлял своего детства. Это мастер сатиры и гротеска Георгий Милляр.

Как Георгий в детстве перед зеркалом красил лицо химическим карандашом, желая быть похожим на Мефистофеля из "Фауста"? Кто увидел в нем Бабу Ягу? Как актер репетировал свои роли? Об этом – в программе "Юмор на все времена".