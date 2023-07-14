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Культура

"Юмор на все времена": Георгий Милляр

"Юмор на все времена": Георгий Милляр

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Появление этого актера на экране неизменно вызывало у зрителей улыбки и смех. Без его персонажей ни один советский ребенок не представлял своего детства. Это мастер сатиры и гротеска Георгий Милляр.

Как Георгий в детстве перед зеркалом красил лицо химическим карандашом, желая быть похожим на Мефистофеля из "Фауста"? Кто увидел в нем Бабу Ягу? Как актер репетировал свои роли? Об этом – в программе "Юмор на все времена".

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