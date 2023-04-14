"Юмор на все времена": Савелий Крамаров

В данном выпуске программы "Юмор на все времена" будет рассказана история комедийного актера Савелия Крамарова. Зрители его просто обожали, а он всю жизнь не мог примириться со своим обликом, называя свое лицо противогазом. Но так заразительно смешно и обаятельно, как улыбался Крамаров, редко кому удавалось в кино.

Почему актеру доставались роли только выпивох и сумасбродов? Зачем он уехал из СССР в США? И как его жизнь изменилась за океаном? Подробнее – в программе "Юмор на все времена".