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30 ноября, 10:45

Культура

"Тайны нашей эстрады": "Когда б имел златые горы...". Любимые певцы Леонида Брежнева

"Тайны нашей эстрады": "Когда б имел златые горы...". Любимые певцы Леонида Брежнева

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Не каждый артист мог похвастаться благосклонностью руководителя государства. Считалось, что в годы правления Леонида Брежнева отдельные певцы пользовались его особым вниманием и имели преимущество перед другими.

Но так ли было на самом деле? Как Иосиф Кобзон оказался в гостях у Леонида Брежнева? И кто на эстраде исполнял любимые песни советского вождя? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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