"Тайны нашей эстрады": "Когда б имел златые горы...". Любимые певцы Леонида Брежнева

Не каждый артист мог похвастаться благосклонностью руководителя государства. Считалось, что в годы правления Леонида Брежнева отдельные певцы пользовались его особым вниманием и имели преимущество перед другими.

Но так ли было на самом деле? Как Иосиф Кобзон оказался в гостях у Леонида Брежнева? И кто на эстраде исполнял любимые песни советского вождя? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".