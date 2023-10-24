Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 10:00

Культура

"Тайны нашей эстрады": "От меня жена ушла". Неожиданная Пахмутова

"Тайны нашей эстрады": "От меня жена ушла". Неожиданная Пахмутова

Первый сезон криминальной комедии "Теория больших денег" вышел в Сети

Реалити-шоу "Игра в кальмара" выйдет в ноябре

Путин наградил Николая Баскова орденом Почета

"Сити": топ-5 новинок на российских стримингах

"Сити": топ-5 новых сериалов на российских стримингах

"Тайны кино": "Человек-амфибия", "Крах инженера Гарина", "Завещание профессора Доуэля"

"Тайны нашей эстрады": как математик Симон Осиашвили стал мастером золотых шлягеров

Фильм об арктической экспедиции учеников столичных школ победил на кинофестивале

"Эрмитаж" приобрел 47 пар уникальной обуви из частной коллекции

Большинство песен Александры Пахмутовой были проникнуты гражданским пафосом. Были и другие – невероятно лиричные. Но иногда композитор позволяла себе просто пошутить.

Как вологодский поэт Николай Дружининский стал творческим соперником Николая Добронравова? Чем старая газета может помочь композитору? И почему так сложно писать веселые песни?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

Читайте также
Программа: Тайны нашей эстрады
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика