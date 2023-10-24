24 октября, 10:00Культура
"Тайны нашей эстрады": "От меня жена ушла". Неожиданная Пахмутова
Большинство песен Александры Пахмутовой были проникнуты гражданским пафосом. Были и другие – невероятно лиричные. Но иногда композитор позволяла себе просто пошутить.
Как вологодский поэт Николай Дружининский стал творческим соперником Николая Добронравова? Чем старая газета может помочь композитору? И почему так сложно писать веселые песни?
Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".
Программа: Тайны нашей эстрады