"Тайны нашей эстрады": "От меня жена ушла". Неожиданная Пахмутова

Большинство песен Александры Пахмутовой были проникнуты гражданским пафосом. Были и другие – невероятно лиричные. Но иногда композитор позволяла себе просто пошутить.

Как вологодский поэт Николай Дружининский стал творческим соперником Николая Добронравова? Чем старая газета может помочь композитору? И почему так сложно писать веселые песни?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".