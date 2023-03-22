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Культура

"Тайны нашей эстрады": опасные гастроли группы "Орэра"

"Тайны нашей эстрады": опасные гастроли группы "Орэра"

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В конце 60-х – начале 70-х годов советская эстрада переживала золотой век не только в рамках отдельно взятой страны – артистов стали выпускать за рубеж. Бдительное око соответствующих органов никогда не упускало гастролеров из виду, и, попадая за границу, артисты ходили едва ли не строем.

Но было одно исключение – музыкантам "Орэры" доверяли настолько, что отправляли их без сопровождения. И такое доверие обмануть было никак нельзя.

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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