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Культура

"Тайны нашей эстрады": "Подберу музыку к тебе". Трудный выбор Яака Йоалы

"Тайны нашей эстрады": "Подберу музыку к тебе". Трудный выбор Яака Йоалы

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В середине 70-х эстонец Яак Йоала буквально ворвался в топ музыкантов СССР. Его обожали женщины, к нему с уважением относились коллеги, с ним предпочитали работать самые известные композиторы. Но почти через 10 лет после начала карьеры любимец публики Йоала бесследно исчез с экранов.

Что же случилось с прибалтийской звездой? Почему он отказался возвращаться на сцену? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".

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Программа: Тайны нашей эстрады
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