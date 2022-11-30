"Тайны нашей эстрады": "Подберу музыку к тебе". Трудный выбор Яака Йоалы

В середине 70-х эстонец Яак Йоала буквально ворвался в топ музыкантов СССР. Его обожали женщины, к нему с уважением относились коллеги, с ним предпочитали работать самые известные композиторы. Но почти через 10 лет после начала карьеры любимец публики Йоала бесследно исчез с экранов.

Что же случилось с прибалтийской звездой? Почему он отказался возвращаться на сцену? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".