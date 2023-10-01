"Кинодача": Станислав Садальский

В формате "дачных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает со своим приятелем Станиславом Садальским знаменитую советскую комедию "О бедном гусаре замолвите слово" и то время, когда этот фильм снимался.

О том, как складывались отношения с Эльдаром Рязановым и почему больше они не работали вместе, как актер обучался гусарским навыкам и о своей ссоре с Евгением Леоновым – расскажет Станислав Садальский, а директор картины Борис Криштул вспомнит как картину несколько раз закрывали и почему Эльдара Рязанова возмутила премьера фильма.