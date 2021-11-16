"Вот это любовь!": Евгений Евстигнеев и Галина Волчек

Короткий плащ, заплатанный костюм устаревшего фасона, рубашка на молнии, а поверх галстук. В таком странном и даже нелепом виде Евгений Евстигнеев впервые предстал перед Галиной Волчек. Оба поступили на актерский курс в школу-студию МХАТ. Но она из интеллигентной московской семьи, начитанная и своенравная столичная штучка, а он – провинциал, без гроша в кармане. К тому же он был старше и рано начал лысеть.

Поначалу Галина даже не обратила на него внимание. А потом увидела его в студенческой постановке. Весь он был воплощением абсолютного, невероятного таланта. И Галина влюбилась. Об этом – в программе "Вот это любовь!".