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Общество

17:40

"Вот это любовь!": Евгений Евстигнеев и Галина Волчек

культура общество видео

Короткий плащ, заплатанный костюм устаревшего фасона, рубашка на молнии, а поверх галстук. В таком странном и даже нелепом виде Евгений Евстигнеев впервые предстал перед Галиной Волчек. Оба поступили на актерский курс в школу-студию МХАТ. Но она из интеллигентной московской семьи, начитанная и своенравная столичная штучка, а он – провинциал, без гроша в кармане. К тому же он был старше и рано начал лысеть.

Поначалу Галина даже не обратила на него внимание. А потом увидела его в студенческой постановке. Весь он был воплощением абсолютного, невероятного таланта. И Галина влюбилась. Об этом – в программе "Вот это любовь!".

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Программа: Вот это любовь!

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