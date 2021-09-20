"Вот это любовь!": Николай Караченцов и Людмила Поргина

Когда выпускница школы-студии МХАТ Людмила Поргина поступила в театр "Ленком", она была счастлива – попасть в одну из самых знаменитых трупп станы – большая удача. Но еще больше эмоций у дебютантки вызвала первый спектакль, который она там увидела.

В тот вечер давали пьесу "Музыка на одиннадцатом этаже". Людмила с замиранием сердца сидела в темном зрительном зале в ожидании увидеть тех, с кем ей совсем скоро предстоит выходит на одну сцену. Когда поднялся занавес, девушка буквально впилась глазами лишь в одного — Николая Караченцова.

Его вихрастая голова, живые глаза и голос с хрипотцой покорили ее с первой секунды. Поргина тут же дала себе зарок: "Если он не станет моим мужем, я повешусь прямо тут в зале, на люстре!". Об этом – в программе "Вот это любовь!".