"Откройте, Давид": Дмитрий Колдун

Давид Виннер расширяет границы. На этот раз он полетел в Минск, где встретился с Дмитрием Колдуном, который в свое время принес Белоруссии шестое место на конкурсе Евровидение.

Давид узнал, почему Дима прекратил сотрудничать с Дробышем и Киркоровым, по чьей вине его песни пропали из ротации, сколько на самом деле зарабатывал победитель "Фабрики звезд", как ему удалось вновь вернуться в хит-парады и что ему помешало стать рок-звездой.

Дима познакомил Давида с семьей, показал дом, где он вырос, научил Давида готовить драники и рубец и вообще стал первым артистом, которому удалось накормить нашего ведущего. Об этом и многом другом – в программе "Откройте, Давид".

