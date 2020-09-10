В Сети появился первый трейлер "Дюны" Вильнева

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Фото: стоп-кадр из фильма "Дюна", 2020, реж. – Д. Вильнев
Состоялась премьера первого полноценного трейлера ленты "Дюна" по одноименному роману фантаста Фрэнка Герберта. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Ролик на YouTube-канале WBRussia меньше чем за сутки посмотрели более 400 тысяч раз. В видео представлены первые сцены фантастической картины, в том числе боевые.
В центре сюжета – Пол Атрейдес, чью роль исполнит актер Тимоти Шаламе. По задумке, герой является сыном правителя планеты Арракис, играющего ключевую роль в жизни галактической империи будущего. Планируется, что фильм "Дюна" выйдет в российский прокат 17 декабря 2020 года.
В фильме снялись Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Хавьер Бардем и другие.
Видео: YouTubeРанее вышел новый трейлер фильма о Джеймсе Бонде. Премьера ленты была намечена на апрель, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на ноябрь.
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