В Сети появился первый трейлер "Дюны" Вильнева

Фото: стоп-кадр из фильма "Дюна", 2020, реж. – Д. Вильнев

Состоялась премьера первого полноценного трейлера ленты "Дюна" по одноименному роману фантаста Фрэнка Герберта. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Ролик на YouTube-канале WBRussia меньше чем за сутки посмотрели более 400 тысяч раз. В видео представлены первые сцены фантастической картины, в том числе боевые.

В центре сюжета – Пол Атрейдес, чью роль исполнит актер Тимоти Шаламе. По задумке, герой является сыном правителя планеты Арракис, играющего ключевую роль в жизни галактической империи будущего. Планируется, что фильм "Дюна" выйдет в российский прокат 17 декабря 2020 года.

В фильме снялись Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Хавьер Бардем и другие.

Видео: YouTube