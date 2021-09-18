Путин поздравил Нетребко с юбилеем

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Владимир Путин поздравил народную артистку РФ, оперную певицу Анну Нетребко с 50-летним юбилеем. Об этом сообщается в телеграмме на официальном сайте Кремля.

"Поздравляю вас с юбилейным Днем рождения и с огромным удовольствием присоединяюсь к тем искренним, сердечным, самым добрым пожеланиям, которые звучат сегодня от множества поклонников вашего блистательного таланта", – написал президент.

Глава государства подчеркнул яркую индивидуальность и артистичность исполнительницы и отметил, что ее талант и творчество "восхищают миллионы людей из разных стран".

Путин указал на то, что Нетребко получила мировое профессиональное признание, и этот факт является гордостью для России. Также президент страны в своем обращении отметил и то, что певица обладает жизнеутверждающим характером и четкой гражданской позицией.

"От всей души желаю вам здоровья и энергии, чтобы все планы были реализованы и принесли вам радость и новые успехи", – добавил глава государства.

Как стало известно ранее, 18 сентября Анна Нетребко выступит с юбилейным гала-концертом в Государственном Кремлевском дворце. На сцену помимо нее выйдут Пласидо Доминго, Чечилия Бартоли, Роландо Виллазон, Лука Сальси и Михаэль Фолле.

Анна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. Является народной артисткой Российской Федерации, лауреатом Государственной премии Российской Федерации и носит звание каммерзенгера Венской государственной оперы.