"Вот это любовь!": Александр Абдулов и Ирина Алферова

Ирина Алферова пришла в театр "Ленком" с багажом жизненных проблем: отсутствие собственного жилья, неудачный брак и маленькая дочь на руках. Приглашение в прославленную труппу было большим счастьем. Но Ирина и подумать не могла, что перешагнув порог театра, найдет не только работу, но и любовь.

В первый же день прямо в фойе она столкнулась с Александром Абдуловым. Он тут же остановил Алферову и, как восторженный мальчишка, начал о чем-то спрашивать, нести какую-то ерунду, пытаясь произвести впечатление. "Такой нескладный, рыжий!" – подумала Ирина. Но, не двинулась с места. В этот момент к ним подошел Олег Янковский, окинул их взглядом и произнес: "О! Так вы же идеальная пара, как муж и жена!". Об этом – в программе "Вот это любовь!".