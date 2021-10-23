"Тайны души": Александр Михайлов

Роль мечтательного помещика Алексея Федяшева в фильме Марка Захарова "Формула любви" стала для молодого Александра Михайлова автобиографичной. В юности, признается актер, он так же как и его герой летал в облаках, потом быстро повзрослел, женился и начал совершенно новую жизнь.
Вместе со своей женой, актрисой Еленой Михайловой, он оставил свет софитов и пришел в храм. И кажется, что именно в его стенах, супруги нашли ответ на вечный вопрос: какова она, универсальная формула любви?!
Решение уйти из актерской профессии супруги Михайловы приняли в 1987 году. А в 1994 году Александр с супругой Еленой начали выступать с сольными концертами. В трудные 90-е годы людям так не хватало разговоров по душам! В 2008 году супруги вернулись в театр с оригинальной постановкой спектакля по рассказу Александра Солженицына "Матренин двор", повествование в котором ведется от лица человека, вернувшегося из сталинских лагерей. На сцене театра имени Евгения Вахтангова этот спектакль идет и сегодня, а главные роли в нем, как и прежде, трогательно и достоверно исполняют Елена и Александр Михайловы.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: