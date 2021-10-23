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Культура

09:00

"Тайны души": Александр Михайлов

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Роль мечтательного помещика Алексея Федяшева в фильме Марка Захарова "Формула любви" стала для молодого Александра Михайлова автобиографичной. В юности, признается актер, он так же как и его герой летал в облаках, потом быстро повзрослел, женился и начал совершенно новую жизнь.

Вместе со своей женой, актрисой Еленой Михайловой, он оставил свет софитов и пришел в храм. И кажется, что именно в его стенах, супруги нашли ответ на вечный вопрос: какова она, универсальная формула любви?!

Решение уйти из актерской профессии супруги Михайловы приняли в 1987 году. А в 1994 году Александр с супругой Еленой начали выступать с сольными концертами. В трудные 90-е годы людям так не хватало разговоров по душам! В 2008 году супруги вернулись в театр с оригинальной постановкой спектакля по рассказу Александра Солженицына "Матренин двор", повествование в котором ведется от лица человека, вернувшегося из сталинских лагерей. На сцене театра имени Евгения Вахтангова этот спектакль идет и сегодня, а главные роли в нем, как и прежде, трогательно и достоверно исполняют Елена и Александр Михайловы.

Программа: Тайны души

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