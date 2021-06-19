"Мистические тайны кино": "Д’Артаньян и три мушкетера"

5 декабря 1979 года на Центральном телевидении состоялась премьера музыкального фильма "Д'Артаньян и три мушкетера". Советская экранизация романа Александра Дюма о чести, приключениях и настоящей дружбе.

Тогда мало кто знал, что книга про мушкетеров сыграла в судьбе режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича очень важную, даже мистическую роль. Чудеса происходили и с самим актерами на съемочной площадке. Мушкетеры падали с лошадей и получали серьезные травмы, но продолжали сниматься, не выходя из роли.

А ведущая актриса даже обнаружила у себя на плече клеймо, как у персонажа книги. Что это – мистика или, может, судьба? Кому-то из актеров картина подарила невероятный успех, а для кого-то роль в этом фильме стала роковой. Об этом – в программе "Мистические тайны кино".