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Культура

02:15

"Мистические тайны кино": "Полосатый рейс"

культура кино видео

11 июля 1961 года переполненные зрительные залы советских кинотеатров рыдали от смеха. На экраны вышла новая комедия "Полосатый рейс". Это был не просто успех, а невиданный аншлаг. Чтобы попасть на сеанс, люди часами стояли в очередях.

Фильм побил рекорд своего времени по прокатам, но мало кто знает, насколько опасным он оказался для своих создателей. Этот роковой рейс словно предопределил будущее тех, кому принес славу, расчертив их жизнь черными полосами опасностей и разочарований, превратив звезд комедии в героев настоящих трагедий.

Об этом – в программе "Мистические тайны кино".

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Программа: Мистические тайны кино

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