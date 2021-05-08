"Мистические тайны кино": "Звезда пленительного счастья"

Фильм "Звезда пленительного счастья" был приурочен к 150-летию восстания декабристов. Зрители рассчитывали увидеть серьезную историческую драму, но были шокированы, когда перед ними развернулась совсем другая история.

Сюжет фильма имел непосредственное отношение к судьбе Владимира Мотыля. В его роду не было декабристов. Но мама, простая советская женщина, в 30-е годы XX века повторила подвиг их жен. Она последовала за репрессированным мужем на Соловки. В Советской России это было равносильно самоубийству. Об этом – в программе "Мистические тайны кино".