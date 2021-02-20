"Мистические тайны кино": "Чародеи"

31 декабря 1982 года на телеэкранах состоялась премьера фильма "Чародеи". Новогодняя сказка для взрослых получила головокружительный успех и скоро стала такой же новогодней классикой, как "Ирония судьбы".

В этом фильме всепобеждающей силе любви противостоят не сложные жизненные перипетии, а настоящее колдовские чары и заклятия. Но настоящая мистика осталась за кадром, и до сих пор мало кто знает об этом.

Для большинства актеров, исполнивших роли колдунов и магов, фильм "Чародеи" стал роковым: несчастные случаи, болезни, смерть близких. Что это – случайные совпадения или действие магии, которую, словно из ящика Пандоры, выпустила съемочная группа? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".