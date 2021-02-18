Прощание с Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Прощание c актером театра и кино Андреем Мягковым пройдет в МХТ имени Чехова 20 или 21 февраля. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Женовач, передает ТАСС.

"Пока этот вопрос решается. Это может быть 20 или 21 февраля", – сказал Женовач.

О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля.

Свои соболезнования в связи со смертью артиста выразил Владимир Путин. Также соболезнования выразил Сергей Собянин. Мэр отметил, что Мягков был одним из любимых актеров советского времени.

Воспоминаниями об артисте ранее поделилась актриса Елизавета Боярская. Она отметила его невероятный профессионализм и доброту.

Боярская подчеркнула, что в ее памяти навсегда останутся его картины и роли в театрах и кино, которые с большим удовольствием смотрят в том числе и ее дети.

Также о смерти Мягкова высказались актрисы Светлана Немоляева и Барбара Брыльска.