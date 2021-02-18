Путин выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова

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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

"Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Андрея Мягкова", – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также добавил, что вскоре родные и близкие Мягкова получат от президента телеграмму.

В связи со смертью актера соболезнования также выразил Сергей Собянин. Мэр отметил, что Мягков был одним из любимых актеров советского времени.

О смерти Андрея Мягкова стало известно 18 февраля.

Актер театра и кино Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета.

Большая популярность пришла к нему в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" и благодаря роли Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977). Мягков был награжден орденами Почета и Дружбы, а также "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени.