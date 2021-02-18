Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Мягкова

12:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера театра и кино Андрея Мягкова.
Мэр отметил, что Мягков был одним из любимых актеров советского времени.
"Андрей Васильевич играл естественно, искренне. За это мы любили и сопереживали его героям – Лукашину, Новосельцеву, Хвостову. Он был органичен в любой роли – от комедии до драмы. Писал книги, рисовал, играл в театре. Глубоко соболезную родным и близким Андрея Васильевича. Спасибо мастеру за теплые эмоции, которые он оставил нам на память", – написал Собянин на своей странице в Instagram.
Своими воспоминаниями об артисте ранее поделилась актриса Елизавета Боярская. Она отметила его невероятный профессионализм и доброту.
Боярская подчеркнула, что в ее памяти навсегда останутся его картины и роли в театрах и кино, которые с большим удовольствием смотрят в том числе и ее дети.
Также о смерти Мягкова высказались актрисы Светлана Немоляева и Барбара Брыльска.
Польская актриса Барбара Брыльска подчеркнула, что очень любила своего партнера по фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!".
Актриса Светлана Немоляева рассказала Москве 24, что о таком партнере можно было только мечтать. Она добавила, что его смерть является большой потерей.
О смерти народного артиста РСФСР Андрея Мягкова стало известно 18 февраля.
Актер театра и кино Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. В 1961 году он окончил Ленинградский технологический институт имени Ленсовета.
Он работал актером в театре "Современник". Одной из первых его работ стала роль Дядюшки в спектакле "Дядюшкин сон" по Федору Достоевскому. Также он играл в спектаклях "На дне", "Балалайкин и К", "Обыкновенная история" и "Большевики".
В МХТ имени Чехова артист играл в спектаклях "Чайка", "Дядя Ваня", "Утиная охота", "Горе от ума", "Перламутровая Зинаида", "Привидения", "Мишин юбилей", "Мещане" и других.
Большая популярность пришла к актеру в 1975 году с выходом фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" и благодаря роли Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).
Мягков был награжден орденами Почета и Дружбы, а также "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени.
"Звезды советского экрана": Андрей Мягков
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