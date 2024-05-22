"Звезды советского экрана": без дублера

Декабрь 1984. Листая свежий выпуск журнала "Советский экран", киноманы наткнулись на любопытную заметку. Под заголовком "Без дублера" читателей ждали вовсе не истории про актеров-смельчаков, совершивших опасный трюк ради удачного кадра или из желания показать всем свою молодецкую удаль. Речь шла о редких, необычных талантах всенародных любимцев, которыми в идеале должны бы обладать все актеры, а в реальности этими способностями владеют единицы.

Хорошие режиссеры всегда находили таким умениям место в кино, а благодарный зритель замирал от восторга, наблюдая, как кто-то на большом экране великолепно поет, танцует или делает еще нечто такое, чего не умеют другие.

Как Павел Кадочников чуть не погиб во время съемок комедии "Укротительница тигров"? Почему Сергей Бондарчук не хотел снимать Людмилу Савельеву в роли Наташи Ростовой в картине "Война и мир"? Какую сцену в фильме "Жестокий романс" придумали специально для Никиты Михалкова? За что Андрей Ростоцкий получил прозвище "бешеный"? И как Сергей Жигунов чуть не лишился глаза во время съемок картины "Гардемарины, вперед!"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

