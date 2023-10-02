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02 октября, 18:20

Культура

"Звезды советского экрана": "Свинарка и пастух"

"Звезды советского экрана": "Свинарка и пастух"

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Декабрь 1958 года. На этот раз журнал "Советский экран" решил поговорить со своими читателями о комедиях на все времена. "Веселый фильм – дело серьезное", – гласил заголовок одного из разворотов, посвященный картине "Свинарка и пастух". Режиссер Иван Пырьев поделился воспоминаниями о том, что осталось за кадром:

Как хор из Вологды вдохновил режиссера Пырьева на съемки фильма "Свинарка и пастух"? Чего больше всего боялась на съемках Марина Ладынина? Как съемки в комедии "Свинарка и пастух" спасли жизнь Владимиру Зельдину?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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