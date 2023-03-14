"Звезды советского экрана": советские операторы Вадим Юсов, Георгий Рерберг, Юрий Векслер

"Что такое искусство оператора?", – этим вопросом задавался каждый, кто хотя бы немного интересовался "изнанкой" съемочного процесса. Журнал "Советский экран" попробовал найти на него ответ в июне 1965 года, размышляя о том, кем же создается кино.

"Очень трудно установить "долю" участия оператора в творческом процессе. Пожалуй, так: оператор прежде и больше всех остальных определяет настроение фильма. Это сложная роль: бессловесная, но не безмолвная", – писал автор статьи.

Почему Вадим Юсов отказался снимать "Зеркало"? Как он повлиял на карьеру своего коллеги Георгия Рерберга? Почему Рерберг постоянно ссорился с режиссерами? Из-за чего Андрей Тарковский уволил оператора со съемок фильма "Сталкер"? Почему Юрия Векслера не брали во ВГИК? И как благодаря ему родилась музыка к фильмам о Шерлоке Холмсе?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".