"Звезды советского экрана": случаи на съемках фильма "В бой идут одни старики"

Читатели сентябрьского номера журнала "Советский экран" за 1974 год были возмущены. На второй странице они обнаружили статью, в которой критики наперебой рассказывали, как им не понравился фильм "В бой идут одни старики". Негодованию поклонников кино не было предела. Они удивлялись, как вообще можно было с первых кадров не влюбиться в этот веселый и пронзительный фильм, над которым смеялась и рыдала вся страна.

Почему сценарий фильма "В бой идут одни старики" обвиняли в дискредитации героев войны? С каким условием в картине стал сниматься фронтовой Ромео – Рустам Сагдуллаев? Как вышло, что мечта подняться в небо обернулась для Леонида Быкова травмой? Почему режиссер Леонид Быков взял для своего фильма чужую песню? И после какой сцены актера Алексея Смирнова увезли на скорой помощи?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".