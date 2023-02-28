"Звезды советского экрана": "Раба любви"

Апрель 1976 года. На страницах журнала "Советский экран" молодой режиссер Никита Михалков размышляет о своей новой картине "Раба любви". Уже совсем скоро она выйдет в прокат.

Сколько женщин стали музами создателей "Рабы любви"? Почему Никита Михалков не хотел браться за эту картину? И по какой причине Елена Соловей расплакалась, увидев себя на экране? На какой риск пошел оператор Павел Лебешев ради искусства? Зачем художник Александр Адабашьян забрался на плечи к коллеге? И кто заставил композитора Эдуарда Артемьева красить забор?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".