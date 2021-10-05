"Звезды советского экрана": чудеса пиротехники в советском кино

Июнь 1974 года. После выхода статьи "Художники огненных дел" в журнале "Советский экран" мужская половина населения ударилась в эксперименты. Гвозди, спички, растворитель – в ход шло все, что попадалось под руку.

Пиротехники в глазах зрителей были настоящими волшебниками. Туман над рекой, извержение вулкана, старт космического корабля, война и снег посреди лета. Казалось, им под силу все.

Какая сцена "Самогонщиков" закончилась контузией Юрия Никулина? Как Эльдар Рязанов охотился за снегом? И кто из актеров рисковал здоровьем ради спецэффектов? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".