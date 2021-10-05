На Байконуре готовятся к старту корабля "Союз" с первым в истории киноэкипажем. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд прошли ускоренный курс подготовки – всего четыре месяца. Обычно к такому путешествию готовятся годами.

Старт ракеты "Союз" намечен на 11:55 по московскому времени. Полет будет проходить по короткой схеме. Так что до МКС экипаж доберется всего за 3 часа и 17 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.