"Звезды советского экрана": лучшие фильмы по сценариям Виктории Токаревой

Журнал "Советский экран" решил напомнить читателям, что фильм начинается с литературной основы. В рубрике "Рассказы кинематографистов" регулярно печатались фрагменты готовых сценариев и замыслы будущих. В ноябрьском номере за 1973 год в этом разделе был опубликован рассказ о том, как обычного школьника приглашают на пробы в кино. Автор – Виктория Токарева.

Читатели среагировали с интересом, ведь за ее плечами уже был кинохит – фильм "Джентльмены удачи". Какие три знаменитости оказали покровительство Виктории Токаревой в начале ее творческого пути? Как вышло, что Георгий Данелия пригласил ее работать над сценарием "Джентльменов удачи"? И как соавторство переросло в нечто большее? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".