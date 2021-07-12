"Звезды советского экрана": лучшие советские комедии 70-х

В 1974 году в майском выпуске журнала "Советский экран" вышла статья "Спор о комедиях". Критики обсуждали новинки последних лет – фильмы Эльдара Рязанова, Георгия Данелии и Леонида Гайдая.

Все они пользовались у зрителя сумасшедшим успехом. Чтоб достать на них билеты приходилось отстоять длиннющую очередь и на улице слушать хохот, доносящийся из зрительных залов. Как Юрий Никулин разыграл Евгения Евстигнеева? За какие слова Ольги Аросевой Эльдару Рязанову пришлось ответить перед ЦК? И почему Георгий Вицин не хотел вылезать из цистерны с цементом? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".