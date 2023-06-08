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Культура

"Тайны кино": лучшие роли Раисы Рязановой

"Тайны кино": лучшие роли Раисы Рязановой

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Раиса Рязанова – актриса удивительной профессиональной судьбы. В ее фильмографии – более 200 киноработ, но главных ролей среди них мало. И все же на протяжении десятилетий Раиса Ивановна была и остается экранным воплощением простых и таких близких народу женщин с нелегкой судьбой.

Какие трудности испытала Раиса Рязанова, играя Тосю в фильме "Москва слезам не верит"? Как любовь к театру привела девушку из простой семьи в актерскую профессию? Почему сын артистки впервые пошел прямо в кадре? И что общего в жизни Раисы Рязановой и ее героинь? Об этом – в программе "Тайны кино".

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