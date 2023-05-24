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"Тайны кино": Юрий Васильев и Вадим Спиридонов

"Тайны кино": Юрий Васильев и Вадим Спиридонов

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Актеров Юрия Васильева и Вадима Спиридонова – таких разных и совершенно непохожих друг на друга – объединяет многое. Оба москвичи, оба сыновья инженеров. Они оба сыграли по-настоящему звездные роли, но так и не стали успешными в кино. А еще они рано ушли из жизни, когда впереди, казалось, так много всего интересного.

Благодаря чьим отказам Васильев смог сыграть в оскароносном фильме Меньшова? Как Сергей Герасимов выбирал главного исполнителя для картины "Журналист"? Какую роль писали специально под Спиридонова? Что заставило сильного и волевого актера плакать на съемках "Вечного зова"? И почему талантливые артисты Вадим Спиридонов и Юрий Васильева не до конца реализовались в кино?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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